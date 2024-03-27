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Целый микрорайон в Актау останется без электричества сегодня

Целый микрорайон в Актау останется без электричества сегодня

О планово-предупредительных работах  27 марта предупредило  ГКП «АУЭС», передает inAktau.kz. «Сообщаем, что в связи с проведением плановых работ в 31а  микрорайоне с  09:30 до 12:30  планируется отключение электроэнергии.

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