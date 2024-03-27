Целый микрорайон в Актау останется без электричества сегодня

О планово-предупредительных работах 27 марта предупредило ГКП «АУЭС», передает inAktau.kz. «Сообщаем, что в связи с проведением плановых работ в 31а микрорайоне с 09:30 до 12:30 планируется отключение электроэнергии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии