Мальчик или девочка? Фанаты Рианны уверены, что она ждет ребенка

Певица спровоцировала слух о своей беременности. Платье Рианны заинтриговало фанатов LEGION-MEDIAОчередное появление Рианны на публике стало причиной бурного обсуждения ее фолловерами того, как она выглядела.
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