В Кормянском районе 16 октября 17-летний мотоциклист без прав с 0,84 промилле алкоголя в крови во время погони выехал на остановку, где едва не сбил пешехода, который затем помог его задержать.
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