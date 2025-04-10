В Сибирь придет лето

Хорошие новости ждут жителей Сибири: в ближайшие выходные дни в регионах обещают летние температуры. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова в четверг, 10 апреля, ТАСС.
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