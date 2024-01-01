МЧС Сахалина: эвакуация населения из-за цунами не проводится

Эвакуация жителей Сахалина из-за угрозы цунами не проводится. Об этом сообщает региональное МЧС. В настоящий момент ожидаемая волна в связи с землетрясением в Японии не превысит полуметра, что не несет опасности для населения.
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