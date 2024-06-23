NICA ускорит не только физику

Построенный в Дубне коллайдер для разгона ионов, который должен воспроизвести первые мгновения Вселенной после Большого взрыва, обещает прорыв в радиоэлектронике, материаловедении и ядерной медицинеТАСС С помощью коллайдера NICA ученые надеются получить кварк-глюонную плазму и экспериментальным путем исследовать состояния материи, которые пока не может описать никакая теориячитайте на monocle.
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