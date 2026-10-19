Российские силовики задержали в Крыму гражданку РФ, которая по заданию военной разведки Украины занималась видеосъемкой объектов противовоздушной обороны на полуострове, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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