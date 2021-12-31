Появилось видео с сияющим праздничными огнями «Лахта Центром»

Петербургский небоскреб включил в ролике праздничную подсветку в преддверии Нового года. Знаменитая башня «Лахта Центра», расположенная в Приморском районе Санкт-Петербурга, перед Новым годом поменяла подсветку и стала напоминать праздничную елку.
Петербургский небоскреб включил в ролике праздничную подсветку в преддверии Нового года. Знаменитая башня «Лахта Центра», расположенная в Приморском районе Санкт-Петербурга, перед Новым годом поменяла подсветку и стала напоминать праздничную елку.
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