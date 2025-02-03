В Первом МГМУ предложили измерять температуру инфракрасным светом

В Сеченовском Университете совместно с Институтом теоретической и экспериментальной биофизики РАН (ИТЭБ РАН) разработают инфракрасную систему для диагностики локального изменения температуры, рассказали "Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии