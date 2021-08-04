The Paper (Китай): насколько эффективен зенитный ракетный комплекс С-500? Стоит ли Китаю задуматься о покупке?

За разработкой российского С-500 внимательно следил весь мир. Что он из себя представляет? И почему к этому ЗРК приковано так много внимания? The Paper подробно рассказывает об отличительных особенностях С-500, советуя Китаю присмотреться к новинке.
За разработкой российского С-500 внимательно следил весь мир. Что он из себя представляет? И почему к этому ЗРК приковано так много внимания? The Paper подробно рассказывает об отличительных особенностях С-500, советуя Китаю присмотреться к новинке.
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