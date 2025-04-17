Музыкальная терапия: новый взгляд на лечение болезни Альцгеймера

Научные сотрудники из Университета Техаса в Арлингтоне (University of Texas at Arlington), Ронда Уайнгар (Rhonda Wyngar) и Дастин Хиксенбо (Dustin Hicksonbo), опубликовали результаты своего исследования в журнале Journal for Nurse Practitioners.
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