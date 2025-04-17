МКБ - 11

17 подписчиков

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Интересно! Оказывается, кишечник человека связан с мозгом! Теперь понятно, почему некоторые люди думают жопой...Ученые из Италии ...
  • Михаил Е
    Самостоятельно размножаться мышам уже запретили? Или у них тоже демографический кризис, но южными-чумными решено не з...В ходе исследован...
  • Анатолий налетов
    Помогут ли эти советы?     Лишь всё дороже сигареты!Исследователи реш...

Музыкальная терапия: новый взгляд на лечение болезни Альцгеймера

Музыкальная терапия: новый взгляд на лечение болезни Альцгеймера

Научные сотрудники из Университета Техаса в Арлингтоне (University of Texas at Arlington), Ронда Уайнгар (Rhonda Wyngar) и Дастин Хиксенбо (Dustin Hicksonbo), опубликовали результаты своего исследования в журнале Journal for Nurse Practitioners.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх