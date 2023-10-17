Кризис-контроль: какие цели преследуют США в ближневосточном конфликте

Администрация Джо Байдена предпринимает попытки удержать под контролем развитие палестино-израильского кризиса, угрожающего Белому дому крайне неприятными последствиями как внутри страны, так и на внешнем контуре.
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