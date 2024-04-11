Депутат Алексей Вихарев и волонтеры подключились к борьбе за благоустройство екатеринбургских парков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апреля, ФедералПресс. Активисты волонтерского центра Алексея Вихарева вышли на улицы Екатеринбурга, чтобы собрать голоса горожан для получения федеральных средств на благоустройство парков.
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