Главу узбекского землячества Баратова арестовали за оскорбление участников СВО

РИАМО - 19 янв. Глава узбекского землячества Усман Баратов был арестован судом по обвинению в возбуждении ненависти из-за оскорбительного поста, направленного в адрес участников СВО, передает РИА Новости.
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