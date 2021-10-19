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Латвия готовится к четырехнедельному локдауну

Латвия готовится к четырехнедельному локдауну

В Латвии нежелание людей вакцинироваться привело к новому локдауну.  СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Латвия готовится к четырехнедельному локдауну Республика возглавила мировой рейтинг с самым высоким уровнем заболеваемости, а люди не спешат вакцинироваться.

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