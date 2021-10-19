В Латвии нежелание людей вакцинироваться привело к новому локдауну. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Латвия готовится к четырехнедельному локдауну Республика возглавила мировой рейтинг с самым высоким уровнем заболеваемости, а люди не спешат вакцинироваться.