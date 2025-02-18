Трамп заявил о ликвидации в Сирии одного из главарей "Аль-Каиды"*

REUTERS/Elizabeth Frantz Американские военные в минувшие выходные уничтожили одного из главарей террористической группировки "Аль-Каида"*, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии