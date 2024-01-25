Тайны Тевтонского ордена: зачем крестоносцы двигались на Восток

Опасным врагом Тевтонский орден стал для всей Восточной Европы. Быстрое покорение Прибалтики дало немецкому рыцарству великолепный плацдарм для дальнейшей экспансии на Восток: порабощение разрозненных племен ливов, эстов, пруссов и многих других позволяло католической церкви распространить свое влияние и на земли Руси, богатства которой всегда манили алчное европейское духовенство.