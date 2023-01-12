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Огнеборцы обеспечили пожарную безопасность в новогодние праздники

Закончились новогодние праздники. Для работников пожарно-спасательного отряда № 216 обеспечение пожарной безопасности для жителей и гостей столицы на территории Выставочного комплекса ВДНХ было одной из первоочередных задач в праздничные дни.

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