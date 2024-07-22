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Царьград

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"Сдохнет вообще всё": Экс-советник Кучмы вынес приговор Украине - от того Зеленский и сбегает

"Сдохнет вообще всё": Экс-советник Кучмы вынес приговор Украине - от того Зеленский и сбегает

Экс-советник Кучмы, Олег Соскин, вынес приговор Украине: "Сдохнет вообще всё". Экономист и политолог уверен, что именно от гнева народа Зеленский и сбегает, предпочитая "рабочие поездки" в Европу и страны Запада.

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Комментарии
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Ed Red
Этот Соскин та еще сволочь, вот когда все у тарасиков сдохнет, приятно думать где оно будет. А ведь призывал к ядерному удару по России после подрыва близнецов 11-го сентября в США. Выходил тогда при Ющаке глянцевый журнал для избранных. Случаем увидел там статью с этим призывом. В Россию путь закрыт, а на западе и нафиг ненужен, забавное место на свалке ему светит.
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13 час.

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