"Сдохнет вообще всё": Экс-советник Кучмы вынес приговор Украине - от того Зеленский и сбегает

Ed Red

Этот Соскин та еще сволочь, вот когда все у тарасиков сдохнет, приятно думать где оно будет. А ведь призывал к ядерному удару по России после подрыва близнецов 11-го сентября в США. Выходил тогда при Ющаке глянцевый журнал для избранных. Случаем увидел там статью с этим призывом. В Россию путь закрыт, а на западе и нафиг ненужен, забавное место на свалке ему светит.