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Том Аспиналл – о победе над Волковым: «Лучше и быть не могло, идеальное выступление»

Английский тяжеловес UFC Том Аспиналл прокомментировал итоги поединка против Александра Волкова. Напомним, что британец одержал уверенную победу удушающим приемом в первом раунде.

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