НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Эльмира Зарипова: Татарстанда педагогларга ярдәм чаралары камилләштерелә

Татарстанда педагогларга ярдәм итүнең төбәк чаралары камилләштерелә. Бу шул исәптән укытучы һөнәренең абруен күтәрүгә дә йогынты ясый, дип белдерде журналистларга ТР Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова Казандагы «Ак Барс Арена» стадионы медиафасадында педагоглар һәм укытучылар фотографияләре төшерелгән роликны трансляцияләгәндә.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым