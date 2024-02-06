Власти Китая активизировали усилия по обеспечению поставок предметов первой необходимости во время праздника Весны

Пекин, 5 февраля /Синьхуа/ -- Власти Китая активизировали усилия по обеспечению достаточного количества товаров первой необходимости во время предстоящего праздника Весны /Чуньцзе, китайский традиционный Новый год по лунному календарю/.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)