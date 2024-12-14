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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пименов согласен, что «Спартак» – самая популярная команда России: «У «Зенита» появляются новые болельщики. Но все равно говорят в основном о «Спартаке»

– Вы как посол Кубка много летаете по стране. «Спартак» по-прежнему самая популярная команда? – Конечно.

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