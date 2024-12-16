Астрологический прогноз с 16 по 22 декабря 2024 года 🔥🔥🔥 Ретроградный Меркурий закончился, и всем можно вздохнуть свободнее.
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Астрологический прогноз с 16 по 22 декабря 2024 года 🔥🔥🔥 Ретроградный Меркурий закончился, и всем можно вздохнуть свободнее.