Ежедневное употребление яиц снижает риск деменции: Новое исследование

Учёные из Британии обнаружили, что регулярное употребление яиц снижает риск деменции. Исследование с участием 466 добровольцев показало, что ежедневное потребление яиц значительно уменьшает вероятность заболевания по сравнению с нерегулярным.
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