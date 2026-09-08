Заработали миллиард на здоровье бойцов. Технолог заочно арестована по делу о поставке тушенки без мяса в зону СВО

Военный суд заочно арестовал технолога мясокомбината "Селятино" Зинаиду Грищук по делу о поставках некачественной тушёнки для Минобороны.
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Как же таких тварей земля носит, упыри. Самих до скончания их подлой жизни своей тушенкой кормить