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Царьград

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Заработали миллиард на здоровье бойцов. Технолог заочно арестована по делу о поставке тушенки без мяса в зону СВО

Заработали миллиард на здоровье бойцов. Технолог заочно арестована по делу о поставке тушенки без мяса в зону СВО

Военный суд заочно арестовал технолога мясокомбината "Селятино" Зинаиду Грищук по делу о поставках некачественной тушёнки для Минобороны.

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