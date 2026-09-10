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Татарстанда өйдә тавыш бирү буенча гаризалар кабул итү башланды

Бүгеннән Татарстанда участок сайлау комиссияләре өйдә тавыш бирү турында гаризалар кабул итә башлады.

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