Киевский режим не оставляет попыток нанесения ударов по объектам в глубине территории России. Благодаря отличной работе наших зенитчиков террористические атаки врага с использование дронов удается предотвратить без последствий для жителей и инфраструктуры на земле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии