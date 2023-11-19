Бывшая солистка Hi-Fi Татьяна Терёшина пожаловалась на одиночество

Недавно поклонники экс-солистки группы Hi-Fi Татьяны Терёшиной начали переживать за звезду. Дело в том, что певица перестала выкладывать в соцсети общие фото со своим молодым человеком и даже удалила все упоминания о нём.
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