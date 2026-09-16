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Приставы задержали в Кольцово многодетного отца, задолжавшего детям более 3 млн рублей

Приставы задержали в Кольцово многодетного отца, задолжавшего детям более 3 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября, ФедералПресс. Свердловчанин, накопивший более 3 млн рублей задолженности по алиментам на троих детей, был задержан судебными приставами сразу после приземления самолета в аэропорту города.

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