Депутат Метелев: законопроект о фудшеринге планируют внести в Госдуму РФ в марте

Пакет законопроектов о создании механизма фудшеринга, в рамках которого нуждающимся могут начать раздавать нераспроданные продукты питания, планируют внести на рассмотрение в Государственную думу РФ в марте 2024 года.
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