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Как СССР СБИЛ Boeing 747 над Сахалином. Истребитель сбил самолет (2022)

Как СССР СБИЛ Boeing 747 над Сахалином. Истребитель сбил самолет (2022)

1 сентября 1983 года, ночь, сбившийся с курса Боинг 747, Корейских авиалиний следует из Анкориджа, Аляска, в Сеул Южная Корея, к этому моменту лайнер отклонился от курса больше чем на 500 километров и уже дважды нарушил воздушное пространство СССР.

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