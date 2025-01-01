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Царьград

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Где провести каникулы в Самаре. Весело и бесплатно

Где провести каникулы в Самаре. Весело и бесплатно

Зима в Самаре приносит не только холод, но и множество возможностей для активного отдыха. С началом сезона зимних активностей жители и гости города могут насладиться катанием на коньках, и в этом году для них подготовлено целых 116 ледовых площадок.

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