Где провести каникулы в Самаре. Весело и бесплатно

Зима в Самаре приносит не только холод, но и множество возможностей для активного отдыха. С началом сезона зимних активностей жители и гости города могут насладиться катанием на коньках, и в этом году для них подготовлено целых 116 ледовых площадок.
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