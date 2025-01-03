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Восточная Европа готовится к новой волне украинских беженцев из-за призыва

Восточная Европа готовится к новой волне украинских беженцев из-за призыва

СВР России сообщает о подготовке стран Восточной Европы к новому наплыву украинских беженцев. Отказ Киева от переговоров и намерение снизить мобилизационный возраст до 18 лет ведут к массовому бегству молодых людей из Украины.

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