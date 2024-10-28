Микрокредитную компанию в Екатеринбурге оштрафовали за нарушения при взыскании долга

В Екатеринбурге сотрудники микрокредитной компании «Русинтерфинанс», занимающейся возвратом просроченной задолженности, нарушили законодательные требования, отправляя текстовые и голосовые сообщения с требованиями погасить долг на личный номер жительницы города, сообщили в пресс-службе ГУФССП.
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