Сын Агаты Муцениеце Тимофей, который стал жить с отцом, хочет провести лето с мамой и сестрой Ольга БезродняяСын знаменитых актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, Тимофей, сказал, что хочет провести лето с мамой.
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