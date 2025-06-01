Сын Агаты Муцениеце Тимофей, который стал жить с отцом, хочет провести лето с мамой и сестрой Ольга БезродняяСын знаменитых актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, Тимофей, сказал, что хочет провести лето с мамой.