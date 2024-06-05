Луценко: КНР ответит на хамство Зеленского блокировкой экспорта на Украину

На Украине испугались ответа Китая на резкие и хамские заявления президента Владимира Зеленского. Бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявил в эфире телеканала «Эспрессо», что КНР может заблокировать экспорт продукции.
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