Аргентина обвинила Моралеса в сожительстве с несовершеннолетними

Политика как она есть

Аргентина после Боливии обвинила бывшего президента Боливии Эво Моралеса в торговле людьми и сожительстве с несовершеннолетними, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич.