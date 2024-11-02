Аргентина обвинила Моралеса в сожительстве с несовершеннолетними

Аргентина после Боливии обвинила бывшего президента Боливии Эво Моралеса в торговле людьми и сожительстве с несовершеннолетними, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич.
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