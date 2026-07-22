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9 крепких союзов российского кино: звездные пары, сохранившие чувства вне кадра

9 крепких союзов российского кино: звездные пары, сохранившие чувства вне кадра

Экранная любовь часто рождается по воле режиссера, но настоящие чувства за пределами съемочной площадки сыграть невозможно.

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