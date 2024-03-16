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Более 90 тысяч кибератак совершено на избирательные ресурсы РФ

Более 90 тысяч кибератак совершено на избирательные ресурсы РФ

Число кибератак на российские избирательные ресурсы в первый день президентских выборов превысило 90 тысяч, сообщают «Известия» со ссылкой на старшего вице-президента «Ростелекома» по информационной безопасности Игоря Ляпунова.

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