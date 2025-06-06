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Царьград

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Киберпреступники воруют "лица": зачем им это нужно

Киберпреступники воруют "лица": зачем им это нужно

Мошенники изобрели новый способ кражи личных данных. Под видом онлайн-продавцов они выманивают у граждан изображения лиц, которые затем могут быть использованы для создания дипфейков и совершения финансовых махинаций.

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