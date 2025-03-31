Врач Решетун: видения при клинической смерти обусловлены гипоксией мозга

Многие люди, испытавшие клиническую смерть, рассказывают о необычных впечатлениях и видениях. Причины этих ощущений до конца не изучены, однако принято считать, что виной этому является гипоксия головного мозга, то есть кислородное голодание, рассказал "Газете.