Врач Решетун: видения при клинической смерти обусловлены гипоксией мозга

Многие люди, испытавшие клиническую смерть, рассказывают о необычных впечатлениях и видениях. Причины этих ощущений до конца не изучены, однако принято считать, что виной этому является гипоксия головного мозга, то есть кислородное голодание, рассказал "Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии