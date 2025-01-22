Кому «кинул зигу» Илон Маск

Илон Маск украл славу у Дональда Трампа в его первый рабочий день в Белом доме. Вместо того, чтобы обсуждать подписанные новым президентом США указы, все обсуждают, зачем Маск сопроводил свое выступление на инаугурации Трампа «зигой» — жестом, напоминающим приветствие нацистов.
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