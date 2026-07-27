Неуверенность Банка России в дальнейшем снижении ключевой ставки объяснили

Отказ от направленного сигнала по итогам пятничного решения Банка России по ключевой ставке говорит о неуверенности самого регулятора в возможности избежать ее повышения до конца года, хотя обновленный базовый прогноз его и не предполагает, пишут аналитики Telegram-канала MMI.
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