Теннисистка Цуренко объяснила снятие Азаренко с матча в США действиями украинской стороны

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, что белоруску Викторию Азаренко исключили из числа участников выставочного матча "Теннисисты за мир" перед стартом Открытого чемпионата США (US Open) после действий, предпринятых украинской стороной.
Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, что белоруску Викторию Азаренко исключили из числа участников выставочного матча "Теннисисты за мир" перед стартом Открытого чемпионата США (US Open) после действий, предпринятых украинской стороной.
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