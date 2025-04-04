Сегодня на центральном стадионе проходит Первенство общеобразовательных школ "Президентские спортивные состязания", "Президентские спортивные игры".
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Сегодня на центральном стадионе проходит Первенство общеобразовательных школ "Президентские спортивные состязания", "Президентские спортивные игры".