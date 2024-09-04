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Царьград

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В Екатеринбурге снесут два бомбоубежища ради новостроек

В Екатеринбурге снесут два бомбоубежища ради новостроек

Власти определили еще два участка, которые отдадут под комплексное развитие территории.Екатеринбургские власти определили еще два участка, которые застроят по программе комплексного развития территории.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Снести убежище не так то просто, они не в ведомстве администрации города, это Федеральные объекты на балансе МЧС так что решение о сносе дает не город. Обломитесь кролики-застройщики.
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15 час.

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