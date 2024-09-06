Военные проголосовали на выборах губернатора в зоне СВО

Для них организовали избирательные участки прямо на базах Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин поделился в своем телеграм-канале информацией о том, что в зоне спецоперации также проходит голосование за губернатора Петербурга.
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