Захарова назвала удар ВСУ по Севастополю ритуальным преступлением

Удар украинских боевиков по Севастополю, в результате которого погибли и пострадали мирные граждане, был совершен в День Святой Троицы неслучайно, эта атака является ритуальным преступлением, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире телеканала Россия 24».