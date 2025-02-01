В Петербург не пустили партию зараженных фруктов из Индонезии

В плодах были найдены живые личинки насекомых На санитарном посту грузового терминала в Пулково была задержана партия экзотических фруктов из Индонезии весом три тонны, передает «Питер ТВ» со ссылкой на Россельхознадзор.
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